La fête des voisins se prépare dans la cour à Avignon

La Fête des voisins se prépare. A Avignon, un couple de sexagénaires invite tout le quartier.

Sortez les tréteaux, les nappes et les cacahuètes ! C'est la fête des voisins, ce vendredi soir, 17e édition.

Ca se passe notamment dans la cour de Jean-Pierre et Mireille Portallier, boulevard de la 1ère DB à Avignon, dans le quartier des Rotondes.

Le couple est en plein préparatifs Copier

Ce couple de sexagénaire est en plein préparatifs : Tondre la les herbes folles, dresser la tonnelle (s'il pleut), amener une vingtaine de chaises et dresser les tables :"J'ai deux grandes tables en plastique, s'il en faut, quelqu'un va chercher une table à la maison et l'amène!", s'enthousiasme Jean-Pierre.

Le couple a retiré un kit auprès de la mairie pour se faire connaître. Opération distribution pour Mireille : "On a mis des flyers dans une trentaine de boîtes aux lettres, et sur le portail il y a une affiche!" Le portail grince un peu, mais l'affiche tient bien. "Venez avec la bonne humeur", lit Jean-Pierre, "et un plat salé ou sucré qu'on partagera".

"On aime bien se retrouver. Sinon on se dit bonjour, on s'appelle comme ça, mais... J'ai envie de connaître les nouveaux, il y a un couple..." - Marie-Christine ne viendra pas les mains vides

Marie-Christine, une voisine, va apporter un cake au jambon et aux olives, du vin : "On aime bien se retrouver. Sinon on se dit bonjour, on s'appelle comme ça, mais... J'ai envie de connaître les nouveaux, il y a un couple... " Un couple de très jeunes parents, dont le bébé n'a que quelques jours. "Ce sera le nouveau voisin!", s'exclame Jean-Pierre.