La Fête du lac d'Annecy de ce samedi: mode d'emploi pour éviter les bouchons

Plus de 100.000 spectateurs attendus ce samedi soir à Annecy en Haute-Savoie pour la Fête du Lac. Un spectacle pyrotechnique et féerique de plus d'une heure. Pour profiter pleinement du spectacle, quelques conseils pour éviter de se gâcher la soirée.

Annecy, France

Les premières fusées de la Fête du Lac seront lâchées à 21h30 ce samedi 3 août pour s'achever vers 22h30.

Etre patient...

Premier conseil : arrivez tôt. Pour les spectateurs munis de billets, les accès aux pelouses seront ouverts à partir de 19h , sur le Pâquier, aux Marquisats et à l'Impérial.

Un périmètre de protection sera instauré sur le site de la zone payante. Aussi, les points d’entrée du périmètre seront contrôlés par palpation et inspection visuelle des spectateurs et fouilles des bagages. Certains objets seront interdits dans la zone du spectacle comme : tous les objets à bout pointu, les bouteilles et contenants en verre, les thermos, glacières, les boites et canettes rigides, les casques de motos, les animaux, l’alcool, les gros sacs, les trépieds photos. Seuls les sacs et objets souples seront acceptés.

Comment venir à la Fête du Lac - Ville d'Annecy

Privilégiez les transports en commun

Pour éviter au maximum les bouchons à la fin du spectacle, et surtout limiter le casse-tête du stationnement, il est très fortement conseiller à ceux qui le peuvent de venir:

en deux roues

Un parking à vélo gratuit et surveillé est installée sur la place François-de-Menthon de 18h à minuit.

Deux consignes à casques, gratuites, seront à disposition des usagers de deux roues motorisés, place de l'ancienne Grenette et place du Souvenir, dès le début de l'après-midi.

en bus

Dans la journée du samedi 3 août, toutes les lignes de bus fonctionnent normalement. Pour vous raccompagner après le spectacle, la Sibra adapte ses lignes de bus en fonction du plan de circulation et aménage certains de ses itinéraires.

en train

Un train spécial, proposé par l'APMFS, l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire, à partir de 20 euros A/R au départ de Grenoble, avec arrêt à Pontcharra, Montmélian, Chambéry, et Aix-les-Bains.

La fête du Lac: mode d'emploi - Ville d'Annecy

Si vous ne devez pas venir à la fête du lac, la préfecture de la Haute-Savoie recommande vivement de limiter les déplacements dans l'extrême centre-ville d'Annecy ce jour-là.

De nombreux axes seront coupés à partir de 17h30, en centre-ville et en périphérie, jusqu’au rétablissement normal de la circulation après la fête (à 1h du matin le 4 août). Les véhicules en transit en provenance d’Albertville sont invités à passer par Talloires et le col de Bluffy pour rejoindre l’autoroute.

Beaucoup de difficultés à circuler en voiture

Les principaux axes de circulation impactés sont les suivants (non exhaustif) :

Annecy

-Il est fortement déconseillé de circuler sur le secteur ouest de la commune (rond-point de l’avenue Boschetti et avenue du Rhône) dès le début d’après-midi ;

- Accès au centre-ville coupé à partir de 17h30, dans un large périmètre compris (non exhaustif) entre le rond pont des Marquisats, la rue Jean Jaures depuis le boulevard du Lycée, le boulevard de Menthon, l’avenue des Barattes et l’intersection avenue de France/avenue d’Albigny ;

- A partir de 21h, l’accès à l’avenue du Rhône sera interdit depuis le boulevard ouest par le pont courbe jusqu’au carrefour giratoire du Thiou/avenue de Chevennes.

Sevrier :

-De 21h30 à 1h, l’accès à la commune d’Annecy depuis Sevrier (rond-point de Sevrier/col de Leschaux) sera interdit à tout véhicule Des interdictions spécifiques plus restrictives sont également applicables aux poids lourds à compter de 17h30.

La navigation des embarcations sur le lac sera réglementée comme suit :

-De 18h00 à 1h au plus tôt et 3h au plus tard, la navigation et la baignade sont interdites entre la ligne d’eau de sécurité et la rive du lac côté Annecy, ainsi que dans les canaux du Thiou et du Vassé, excepté les bateaux à passagers en service régulier qui peuvent couper cette ligne d’eau à 20h, escortés d’une embarcation de la gendarmerie

- L’amarrage de toute embarcation est interdit sur les installations et balisages de la fête du lac

-Lors du déroulement de la fête, les bateaux à passagers doivent se maintenir au large de la ligne d’eau de sécurité, à l’arrière des embarcations de plaisance

-Toute embarcation doit être munie de feux de signalisation de nuit et des équipements de sécurité réglementaires, les plaisanciers doivent observer une vigilance particulière

-Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour le public situé sur les embarcations autres que les bateaux à passagers (en permanence pour les enfants de moins de 12 ans, sur le trajet retour pour toutes les personnes présentes à bord des bateaux de plaisance)

- La vitesse des embarcations est limitée à 25 km/h de nuit

-Il est interdit de conduire un bateau sous l'emprise de l'alcool : le fait de naviguer sous l'emprise d'une concentration d'alcool dans le sang supérieure ou égale à 0,8 g/l est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, de plus, le permis de conduire des bateaux de plaisance peut-être retiré temporairement ou définitivement

