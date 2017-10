La fête du livre de Saint-Étienne placée sous haute surveillance ce week-end

La sécurité active et passive devient une préoccupation essentielle de tous les organisateurs d'évènements et pèse de plus en plus lourd sur les budgets

L'agression de la gare Saint Charles de Marseille ce week-end et l'attentat de Las Vegas ce lundi qui a causé la mort de plus de 50 personnes et en a blessé 400 autres, remettent une nouvelle fois en lumière les questions de sécurité.

Ce sera la cas une nouvelle fois pour la fête du livre de Saint-Étienne qui va attirer plus de 120.000 visiteurs ce week-end, sur une manifestation qui couvre pratiquement tout l'hyper-centre, de la rue de la République jusqu'à la place Jacquard.

La difficulté sur une manifestation ouverte comme celle là, c'est de trouver le bon équilibre entre trop et pas assez de contrôles pour les visiteurs.

Claude Liogier, adjoint au maire chargé des questions de sécurité

Les moyens mis en œuvre par la ville sont considérables. 80.000 euros et 50 agents de sécurité. Claude Liogier adjoint au maire de Saint-Étienne

Claude Liogier, adjoint au maire chargé de la sécurité Copier

Cette 32eme édition devrait encore attirer beaucoup de monde...

120.000 personnes s'étaient déplacées l'an passé. Alors évidemment tout sera fait pour sécuriser les différents site de cette fête du livre sans oublier les autres pour autant. Evence Richard, le préfet de la Loire.

Evence Richard, le préfet de la loire Copier