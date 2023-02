La Fête du Mimosa signe son grand retour à Saint-Trojan-les-Bains

Pendant tout un week-end, du samedi 11 au dimanche 12 février, Saint-Trojan-les-Bains accueille sa traditionnelle Fête du Mimosa. "Ca fait deux ans qu'elle n'a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire alors on attend tous ça", explique Christophe qui travaille au service technique de la ville. Au programme, de la convivialité et une ambiance festive. Le samedi une brocante à ciel ouvert est organisée par le Comité des Fêtes, puis le "Repas dansant du Mimosa". Le dimanche est surtout rythmé par le corso fleuris composé de chars, de regate et de bandas. Cette année, le thème du corso c'est le centenaire de la mort de Pierre Loti.

Les derniers préparatifs

Avant que les chars ne s'élancent sous le regard d'au moins 30.000 visiteurs, il faut qu'ils soient parfait, la touche finale : c'est la pose de mimosa. "En général, la découpe se fait la veille pour que le mimosa soit bien jaune, bien fleuri le jour-j", débute Christophe. Du côté du char de l'APE, une réplique du Fort Boyard, les enfants s'activent autour du tas de mimosa qui est au sol. "D'habitude se sont les parents qui font ça, ça me fait plaisir de pouvoir mettre le mimosa sur notre char, on n'a même pas pu aider pour le construire", dis Alice, 10 ans, une branche de mimosa dans les mains. Le mimosa est récupéré directement dans les jardins des habitants de la commune, il est un réel symbole de la culture Saint-Trojonaise.

"Ce qui joue énormément dans le succès de notre Fête du Mimosa, c'est l'implication des habitants", explique Héloïse qui travaille à la mairie. Pour certains, ça fait des années qu'ils sont impliqués dans cette fête, "ça fait au moins 26 ans que je fais la fête du mimosa sur des chars, mais déjà étant tout gamin je défilais avec mes parents", raconte Christophe du service technique.

Un hommage à Pierre Loti

Comme la fête du Mimosa fait partie des festivités du centenaire de la mort de Pierre Loti, très vite le thème du corso fleuri a été trouvé. Sur les dix chars qui défilent, plusieurs rendent hommage à l'écrivain, dont celui de l'association du service technique de la ville. "Le titre du char, c'est "L'encrier et la Plume", on a empilé des livres et il y en a un qui est ouvert sur un portrait de Pierre Loti", décris Christophe.