La fête du nautisme au lac de Vesoul-Vaivre en Haute-Saône

Le club nautique de Vesoul-Vaivre en Haute-Saône fête ses sports d'eau avec la fête du nautisme samedi 24 et dimanche 25 juin. Pour deux euros, les visiteurs peuvent tester quatre activités au choix comme la planche à voile, le catamaran, le paddleboard, le kayak, l'aviron ou encore le pédalo.

La fête du nautisme se déroule au club de voile du lac de Vesoul-Vaivre en Haute-Saône samedi 24 et dimanche 25 juin. L'occasion de se rafraîchir mais aussi de tester des sports nautiques. Pour deux euros, les visiteurs obtiennent une carte et peuvent tester deux sports encadrés par des moniteurs parmi le dériveur, le catamaran et la planche à voile, et deux activités libres comme le kayak, le pédalo et le paddleboard. Pour ces sports, des bénévoles du club peuvent donner des conseils à tous les débutants.

Les familles peuvent choisir de faire un tour de bateau collectif sur le lac ou, pour les plus sportives, de tester le paddleboard géant qui peut accueillir jusqu'à six personnes. Les activités sont encadrés par des moniteurs pour plus de sécurité comme lors de l'initiation de planche à voile : "La pire des choses c'est de commencer la voile et de se faire peur", explique le directeur du club nautique haut-saônois Vesoul, Gilles Felder. Il est important de savoir nager pour tester les différents bateaux et de mettre un gilet de sauvetage.

Les activités sont proposées de 14h à 18h samedi 24 juin et de 10h à 12h puis de 14h à 18h dimanche 25 juin. Il est conseillé de réserver pour les activités encadrées au 03.84.76.50.80