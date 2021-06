Faire tomber les préjugés sur le handicap avec la Fête du Sourire

La 19e édition de la Fête du Sourire, organisée par l'association APF France Handicap, ambitionne de changer le regard porté sur le handicap. Plusieurs événements festifs, comme un atelier de musique et une course commune, sont organisés du 21 mai au 6 juin.

Faire tomber les préjugés avec le sourire. L'association APF France Handicap lance la 19e édition de la Fête du Sourire. La campagne de solidarité se déroule dans tout le département de la Loire-Atlantique du 21 mai au 6 juin. La semaine de fête doit permettre de changer le regard sur le handicap.

Faire se rencontrer deux mondes

La Fête du Sourire permet à deux mondes qui ne se croisent pas souvent de se rencontrer. Grâce à un atelier de musique et une course commune, elle permet également de rassurer ceux qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des personnes handicapées.

"C'est montrer que, même en situation de handicap, on peut accéder à des événements culturels, se divertir. On peut adapter notre quotidien et faire presque comme les autres", explique Lucie Carbone, la directrice de l'ESEAN, un hôpital pour enfants de l'APF France Handicap.

Ces événements permettent également de créer du lien. "Le handicap est souvent un facteur d'isolement, ici on peut se retrouver et faire la fête ensemble, c'est un moyen de rompre avec la solitude", souligne Grégoire Charmois, le directeur territorial d'APF France Handicap en Loire-Atlantique.

Récolter des fonds

La Fête du Sourire permet surtout de récolter des fonds. L'argent servira à financer des projets de sensibilisation au handicap, afin que les personnes valides se mettent à la place de ceux qui sont handicapés.

"On voudrait acheter des casques de réalité virtuelle pour mettre les gens en situation aussi bien dans les écoles que dans les entreprises, détaille Grégoire Charmois. On veut aussi monter une exposition sur les situations de handicap dans tous les aspect de la vie quotidienne."

L'objectif de toutes ces animations est que les personnes handicapées soient considérées comme "des citoyens à part entière et non entièrement à part", conclut le directeur territorial d'APF France Handicap en Loire-Atlantique.

Pour faire un don ou acheter des accessoires et soutenir les actions de l'association : lien ici.