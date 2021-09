La fête du vélo ce dimanche à Avignon avec en marge une manifestation en bicyclette des plus déshabillée

Une manifestation surtout écologiste mais également pour le respect et la sécurité des cyclistes sur les routes comme tenait à le préciser l'organisateur Régis Monseaux, président de l'association "Pourquoi Pas Nu Provence" à Caumont-sur-Durance : « Nu, il y a ce mot-là dans la Cyclonue. En fait la nudité est là pour sensibiliser les gens sur la fragilité d’un corps humain sur les axes routiers. Alors là c’était une première, bon on va positiver, parce que c’est vrai qu’on nous a accordé l’autorisation à condition que les parties génitales soient cachées.

Dans notre mot naturiste il y a le mot nature et on a cette harmonie avec la nature et le respect de l’environnement - Régis Monseaux, président de l'association Pourquoi Pas Nu Provence

A Rennes par exemple c’est la deuxième Cyclonue qu’ils organisent cette année et ça fait deux fois qu’on leur autorise la nudité totale. En espérant que l’année prochaine que la préfecture et la mairie, que nous remercions, _puissent nous accorder la nudité totale pour cet évènement_. C’est vrai que nous voulons sensibiliser encore plus sur la fragilité des personnes en vélo sur les routes parce que nous naturistes dans notre mot naturiste il y a le mot nature et on a cette harmonie avec la nature et le respect de l’environnement. »

Ces rassemblements en vélo de naturistes écologistes existent aujourd'hui dans une quarantaine de villes dans le monde sous l'intitulé ''World Naked Bike Ride". En France c'était Rennes ou bien au Mans ( malgré là l'interdiction du tribunal administratif de Nantes ) ce 12 Septembre en même temps qu’Avignon.

Une cyclonue sous l'égide ce dimanche de la Fédération Française de Naturisme dont la présidente nationale s'était jointe à ce tour des remparts mais également avec le soutien de l'association France Environnement.

Des participants à cette Cyclonue avignonnaise trés motivés Copier