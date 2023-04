La fête foraine de Longwy épinglée par une association de défense des animaux

Dans le Pays-Haut, la fête foraine de Longwy est au cœur d'une polémique. Un stand de pêche aux canards se retrouve dans le viseur d'une association de défense des animaux. Depuis l'ouverture de la fête le 8 avril, des forains proposaient des poissons rouges comme lot à gagner. Une pratique qui n'a pas totalement disparue mais qui est illégale depuis 2021. En apprenant la nouvelle, l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis, a aussitôt donné l'alerte en écrivant au maire de la commune et à la police ce mardi 11 avril.

ⓘ Publicité

"Les animaux ne sont pas des jouets"

La réaction du maire a été immédiate. "Quand nous avons reçu le mail de l'association, nous avons pris contact avec les trois forains concernés", assure Jean-Marc Fournel, maire de Longwy. Les forces de l'ordre, dépêchées sur place, ont alors demandé aux forains de retirer les poissons rouges de leur stand. "S'il s'avérait qu'ils soient surpris à recommencer, ils seraient verbalisés, je me réserve également le droit de les exclure de la fête foraine", précise-t-il.

Si l'association PAZ se dit satisfaite de la réactivité de la mairie, elle aimerait plus de fermeté envers les forains. "On souhaite vraiment qu'une amende soit dressée afin que ça leur serve de leçon pour la prochaine fois", explique Amandine Sanvisens, sa co-fondatrice. "Les animaux ne sont pas des jouets, tient-elle également à rappeler. Cette pratique est problématique car elle apprend aux enfants dès leur plus jeune âge que gagner un poisson, c'est comme gagner une peluche".

L'association se bat notamment pour la prise en compte de la sensibilité des poissons. "Ils ont besoin de vivre dans des grands plans d'eau, de pouvoir nager et de se cacher, là, ce n'était pas le cas, ils étaient dans des conditions inacceptables", ajoute la co-fondatrice PAZ.