La fête foraine du Mans n'aura pas lieu en centre-ville. Les forains ne veulent pas rester dans la zone du Panorama et souhaitent revenir en centre-ville, sur la place des Quinconces pour la foire de printemps. La mairie du Mans dit non. On ne peut pas revenir en arrière.

La fête foraine du Mans n'aura pas lieu en centre-ville en mars. Les forains manifestaient ce mardi pour demander à quitter la zone du Panorama et revenir en centre-ville, de préférence dès la prochaine édition prévue mi-mars.

La mairie du Mans répond : non, pas question de revenir en arrière, de s'exposer à des affrontements en marge de l'événement comme il y a un an. De plus, le site du Panorama a été aménagé à grands frais.

Près d'un million d'euros d'investissement."

Près d'un million : 600.000 euros déjà rien que pour l'assainissement et l'électricité. A cela, vous rajoutez la vidéo-surveillance avec un centre de sécurité et 23 caméras fixes qui a permis d'éviter tout incident. "On a fait de gros investissements pour que les forains soient bien installés, pour que les clients soient accueillis dans de meilleures conditions, et surtout avec plus de sécurité" souligne Renée Kaziéwicz, l'élue chargée des fêtes foraines. "Je peux entendre qu'ils ont fait moins d'argent parce qu'il y avait plus de manèges. On n'est pas fermé à la discussion et on sait qu'il y a peut-être des améliorations à faire mais pas question qu'ils reviennent en centre-ville".

Les forains menacent de bloquer le centre-ville début mars. À cela, l'élue répond : "il faut qu'ils fassent attention à ne pas se tromper de cible, car les gens qu'ils vont bloquer en centre-ville, ce sont leurs clients".

Le parc des expositions : la solution ?

Pour sortir de cette situation de conflit, Renée Kaziéwicz, l'élue chargée des fêtes foraines à la ville du Mans, évoque à demi mot : "le site du parc des expositions peut être envisagé mais pas pour tout de suite. Le parc accueille déjà de nombreuses manifestations. On a dit aux forains : on a le panorama, on n'a pas de solution de replis si on veut accueillir un maximum de manèges avec des manèges de hauteur. On réfléchira par la suite avec les forains mais pour parler sereinement".

Pour le moment, il n'y a pas de réunion prévue entre les forains et la ville.

