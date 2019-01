La fête foraine revient à Avignon

Avignon, France

A noter sur vos agendas ! La 18ème édition du Luna Park aura lieu du 9 février au 10 mars sur les Allées de l'Oulle à Avignon. 15 manèges prendront possession des lieux entre le pont de l'Europe et le Pont Daladier. La foire accueillera petits et grands 7 jours sur 7, de 14 heures à 19 heures tous les jours (jusqu'à 21h le vendredi et le samedi.) Le stationnement des véhicules restera possible aux Allées de l'Oulle pendant toute la durée de la foire. La ville a posé une autre condition à l'accueil des forains cette année. La sonorisation générale du parc forain ne devra pas aller au delà de 19 heures afin de ne pas gêner les riverains ni les touristes hébergés sur les bateaux amarrés à proximité.

L'accès au Luna Park sera réglementé

L'accès au Luna Park pourra se faire en voiture (via l'entrée du parking des Allées de l'Oulle) ou à pied (via le passage souterrain situé près des remparts) ; "de toutes les façons, le parc sera entièrement clôturé pour empêcher les piétons de traverser les chaussées n'importe où" précise Michel Gontard l'adjoint au maire d'Avignon en charge de la sécurité. Le site du parking des Italiens est définitivement abandonné par la ville et par les forains. Il faut dire que la précédente édition du Luna Park avait donné lieu à un sévère bras de fer entre les deux parties et même à des manifestations sur la voies publiques. En cause à l'époque : des problèmes d'accueil et de publicité de la manifestation. La hache de guerre semble enterrée, la fête peut commencer !

Michel Gontard adjoint au maire d'Avignon : "la sonorisation des forains s'arrêtera à 19 heures." Copier