La fête nationale de l'Ukraine à Grenoble : un symbole d'unité et de résistance

Ce mercredi 24 août, c'est la fête nationale de l'Ukraine, qui célèbre son indépendance de l'URSS en 1991. Mais à Kiev, dans la capitale du pays, tout juste six mois après le début de la guerre en Ukraine, les rassemblements sont interdits jusqu'au 25 août. Un couvre-feu a été imposé dans la région de Kharkiv, à l'est du pays. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky craint un acte "particulièrement odieux et cruel" de la Russie, à l'occasion de la fête nationale ukrainienne.

A Grenoble, l'hymne ukrainien sera chanté

Mais les réfugiés en Isère tiennent à fêter l'indépendance de leur pays, malgré le contexte. Un rassemblement aura lieu à 14 heures ce mercredi 24 août, à la place Félix Poulat à Grenoble. L'hymne de l'Ukraine sera chanté, notamment par la jeune Satenik, originaire de Kharkiv, réfugiée à Crolles avec sa petite sœur et ses deux parents : "Je suis fière de chanter. J'ai décidé de participer parce ça me plait comme idée de chanter tous ensemble."

Depuis le mois de février, plus de 11 millions de personnes ont fui le pays, selon l'ONU. Ils sont 6,6 millions en Europe.

Plus de 6 millions d'Ukrainiens sont venus en Europe depuis le 24 février 2022. © Visactu

Penser aux Ukrainiens restés au pays

Hamlet Hovhannisyan, le père de la jeune fille, tient à célébrer la fête nationale, pour ses compatriotes restés au pays : "Physiquement, on est ici. Mais on appelle tous les jours nos amis restés sur place, pour les soutenir moralement. On prie pour eux, sans arrêt." Il ne pense qu'à repartir en Ukraine.

Se retrouver

Mais ceux qui sont installés en France depuis longtemps, comme Viktoriia Michniewicz, présidente de l'association Mriya Ukraine, voient aussi toute l'importance de se retrouver ce 24 août, en temps de guerre : "La nation ukrainienne, ça existe. On va se réunir pour montrer qu'on est unis, qu'on va résister." Et il s'agit aussi de soutenir son pays d'ici : "On ne va pas laisser notre peuple souffrir là-bas, et continuer notre vie en baissant la tête, on est ensemble."

Olya Gorbouchine, originaire de Kiev, habite à Grenoble depuis plusieurs années. © Radio France - Camille Granjard

Une autre expatriée, Olya Gorbouchine, voit aussi cette fête nationale d'une manière différente cette année : "Aujourd'hui, on a besoin de se retrouver. On est contents de se voir, de se soutenir parce qu'on est dans le même bateau. Et on pense tout le temps à chez nous, à l'Ukraine. On se doit d'être là pour se faire entendre et montrer qu'on pense à nos Ukrainiens, à nos soldats... Toutes ces personnes qui vivent dans la crainte."