La fête votive à Clarensac en toute sécurité

La fête votive à Clarensac s'achève ce dimanche. La commune Gardoise est une des 56 signataires de la "charte de prévention des consommations à risques". Une façon de préserver des fêtes parfois sujettes à dérive. A Clarensac, un minibus raccompagnera les "fétards" en toute sécurité.

La fête votive à Clarensac jusqu'à dimanche. Une tradition qu'il faut préserver. La petite commune de la Vaunage comme une soixantaine de communes Gardoises est signataire de la "charte de prévention des consommations à risques". La fête, l'alcool et ou la drogue, parfois bien des débordements qui nuisent à l'image des fêtes votives et créent des soucis certains de sécurité publique. A Clarensac depuis 2 ans, on a mis un en place un stand de prévention dont un éthylotest et pour la première fois, on raccompagner en minibus celles et ceux qui ont abusé.

Nous ne pouvons pu faire la fête comme nos parents. Nous devons nous adapter.

Un minibus de 8 places qui servira bien sur toute l'année à la commune. Mais garantir la sécurité de tous c'est aussi mieux défendre la pérennité des fêtes votives.

Adapter nos traditions aux réalités du temps. Copier

56 communes Gardoises s'engagent dans la prévention.

Dont Clarensac. Depuis 2 ans un stand d'information sur toutes les formes de consommations à risques. On commence à ressentir les premiers effets bénéfiques de cette prévention.