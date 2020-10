La feuille de route de la mairie de Paris pour rendre la capitale "plus propre"

On entend souvent que Paris est la plus belle ville d'Europe, la plus romantique. Mais au milieu de toutes ces réjouissances, qu'elle est aussi... la plus sale. Le journal britannique The Guardian l'avait d'ailleurs qualifiée ainsi en 2019. Des déchets sur les trottoirs, des poubelles qui débordent, les critiques sont nombreuses.

La propreté, sujet très sensible, s'est une fois de plus retrouvée au cœur de la campagne municipale au printemps dernier. Après les promesses, place aux actes. France Bleu Paris vous dévoile la feuille de route de la mairie pour rendre Paris plus propre.

Des agents de propreté par quartier

Début 2021, la mairie va déployer des agents de propreté responsables des quartiers. Un agent par quartier, soit 121 au total. Ils seront chargés d'agir sur le moindre problème de saleté que leur font remonter les mairies d'arrondissement, les syndics de copropriété ou les riverains. Cela peut aller de l'objet abandonné sur le trottoir, au tag sur le mur, en passant par le chantier qui laisse derrière lui tout un tas de déchets.

Plus d'agents pour le service d'urgence propreté

Les effectifs de l'équipe urgence propreté vont doubler. Un peu plus de 160 agents seront chargés de répondre à vos signalements sur l'application pour smartphone "Dans ma rue" pour tout problème de voirie.

Le tri sélectif dans l'espace public

La mairie veut aussi développer le trilib', ou tri en libre-service, dans l'espace public. Ces poubelles de différentes couleurs pour aider au tri sélectif se retrouvent dans la rue ou dans les jardins publics de Paris. Il y en aura 1.000 à la fin de la mandature, en 2026, contre 88 aujourd'hui.

Faciliter le compost

"Cette mandature sera la mandature du 'zéro déchet', explique Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris en charge de la propreté de l'espace public. Les Parisiens ont déjà réduit leurs déchets et il faut continuer à le faire. Ce sont près de 45.000 tonnes en moins entre 2014 et 2019. Et réduire les déchets, c'est réduire le risque d'en avoir sur les trottoirs. Et donc d'avoir une ville plus propre." La mairie va donc mettre en place des systèmes pour permettre aux Parisiens de trier leurs déchets alimentaires. "Cela passe par le compost, poursuit l'élue. Et si ce n'est pas possible pour ceux qui n'ont pas de balcon ou d'endroits pour en avoir, nous le développerons à l'échelle de leur immeuble, de leur quartier."

Fin du plastique à usage unique

La mairie veut également mettre fin au plastique à usage unique, notamment dans les festivals ou les défilés. Leur tenue sera "conditionnée" à un engagement pris "en ce sens" précise la mairie.

Un budget en hausse

Cette volonté affichée de rendre la capitale plus propre a un coût. Le budget de la direction de la propreté et de l'eau (DPE) va passer de 600 millions d'euros actuellement, à 1 milliard d'euros l'an prochain.

Cette feuille de route est actuellement en discussion avec les mairies d'arrondissements, qui auront un rôle plus central dans la gestion de la propreté à Paris. Tout sera ensuite validé lors vote du budget de la Ville au début de l'hiver.