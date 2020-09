La FFMC 84 demande au préfet de revoir l'arrêté qui impose le port du masque aux motards

L'antenne vauclusienne de la fédération française des motards demande de supprimer l'obligation du masque pour les conducteurs de deux-roues motorisés lorsqu'ils circulent. Cette mesure peut en plus s'avérer dangereuse pour les motards avec l'apparition de buée.

"Comme toutes mesures de sécurité, celles qui concernent le port du masque pour se protéger de la Covid-19 doivent rester lisibles, cohérentes et compréhensibles" plaide la FFMC 84. La Fédération des motards en colère 84 demande à ce que le masque ne soit pas obligatoire sous le casque, mais seulement quand le conducteur descend de sa moto. La FFMC dénonce également l'interprétation de l'arrêté préfectoral sur le terrain, les forces de l'ordre sont plus ou moins tolérantes et n'appliquent pas toutes les mêmes règles.

Des interprétations différentes.

La FFMC s'étonne que les automobilistes comme les cyclistes soient explicitement exclus de cette obligation, mais pas les deux-roues motorisés. Et pourtant le masque peut s’avérer dangereux pour les motards. Il génère une buée importante sur les lunettes et la visière, ce qui nuit à la visibilité et à la concentration indispensables à la conduite.

Une obligation peu pratique, inconfortable et dangereuse

Les motards en colère vauclusiens demandent donc au préfet de clarifier cette situation, afin que le public comme les agents verbalisateurs aient tous la même lecture de la situation. Ils demandent aussi de supprimer le port du masque obligatoire pour les conducteurs de deux-roues motorisés lorsqu'ils circulent.