La fibre arrive au sommet du Mont-Aigoual pour l'arrivée du Tour de France

Le chantier a démarré début juin sur les pentes du Mont-Aigoual, il va durer entre 5 et 6 semaines. Les techniciens d'Orange installent la fibre pour permettre la retransmission en direct de l'arrivée du Tour de France au sommet de l'Aigoual le 3 septembre. "En fonction de la météo, l'antenne hertzienne qui se trouve au sommet n'aurait peut-être pas permis d'assurer une retransmission idéale précise Véronique Fontaine, directrice chez Orange des relations avec les collectivités locales pour le Gard. En accord avec le département et SFR, on a décidé d'installer la fibre en l'enterrant pour ne pas planter de poteaux en raison des contraintes liées au Parc National des Cévennes. "

16 km de fibre à installer

C'est donc un chantier de génie civil de 16 km qui a démarré. "La première étape, c'est 13 km entre Valleraugue et l'Espérou, puis 3 km directement sur l'Espérou." Une fois la fibre installée, elle permettra bien sûr d'assurer la retransmission de l'arrivée du Tour de France le 3 septembre, mais elle servira aussi aux communes du secteur. "On a posé la question au Département et à sa filiale WiGard de SFR pour savoir s'ils n'étaient pas intéressés pour faire des travaux en avance de phase de déploiement de la fibre, on a convenu un accord avec eux pour faire ce chantier. On apporte la fibre mais on ne la déploiera pas jusqu'à l'habitant." conclue Véronique Fontaine.

Plus d'une centaine de journalistes pour assurer la retransmission du Tour

Si Orange réalise un tel chantier, c'est que l'opérateur de téléphonie est le partenaire du Tour de France depuis 20 ans. Pour permettre aux journalistes du monde entier d'assurer sa retransmission, il déploie sur chaque étape près de 80 techniciens pour vérifier que tout fonctionne bien. Verdict le 3 septembre pour l'arrivée de la 6e étape du Tour : 191 km entre le Teil en Ardèche et le sommet du Mont-Aigoual.

