Chez Orange, l'installation de la fibre optique chez les médecins devient "prioritaire" pendant le confinement

En plein confinement, il faut jusqu'à deux mois pour obtenir l'installation de la fibre (et donc bénéficier d'un débit internet important), chez soi. Mais un cabinet médical d'Orléans, désireux de multiplier les téléconsultations, l'a obtenue en quelques jours, via Orange.

La téléconsultation est fortement recommandée depuis le début de l'épidémie de coronavirus, pour éviter au maximum les déplacements en cette période de confinement et de propagation du virus. Sauf que pour cela, il vaut mieux disposer d'un débit internet suffisant dans son cabinet médical.

Un débit trente fois supérieur désormais

Les trois médecins du cabinet médical Dunois, dans le centre-ville d'Orléans, étaient équipés, jusque-là, d'une connexion ADSL ne permettant pas les consultations à distance (ou alors en mode très dégradé, avec de nombreuses coupures de connexion). Ils viennent de se faire installer la fibre (FFTH), avec un débit trente fois supérieur.

"Un délai record"

L'installation s'est faite en un temps record, explique l'opérateur téléphonique Orange. "Alors que les délais pour une production Fibre peuvent nécessiter jusqu’à deux mois d’attente en cette période de confinement, les équipes Orange se sont mobilisées pour planifier une intervention en urgence pour ce client jugé prioritaire", se félicite Morgane Godart, de la direction de la communication d'Orange Grand Ouest.

Un technicien d'Orange équipé et protégé

L’intervention du technicien a été réalisée le 9 avril, soit sept jours après la commande. Et un agent Orange, faisant partie d’une équipe de techniciens volontaires et aptes (sur prescription du médecin du travail) à intervenir en milieu de santé avec la dotation des équipements de protection individuelle(masque FFP2, gel hydro-alcooolique, lunettes de sécurité) est intervenu en temps et en heure.

Désormais, le cabinet médical peut effectuer deux, voire trois, téléconsultations (vidéo) à distance. "Cela va bien entendu faciliter notre tache au quotidien, surtout en ces temps difficiles si particuliers", explique, très pressé entre deux consultations, le docteur Jean-Pierre Lacout, l'un des trois médecins du cabinet Dunois, à Orléans.