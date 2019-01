La fibre optique arrive directement dans nos maisons

C'en est bientôt fini de l'internet qui rame, qui plante, qui peine à charger une vidéo. Des travaux débutent à Crocq et à Mourioux-Vieilleville pour raccorder directement les maisons à la fibre optique. On vous explique comment ce réseau se déploie en Creuse.

Creuse, France

Un camion-grue dépose une sorte d’énorme armoire de la taille d'un Mobil-home près du boulodrome de Vieilleville. C'est le relais qui va alimenter tout le bourg, et plusieurs communes alentours en fibre optique. C'est en quelque sorte la première pierre d'un vaste chantier.

"A partir de cet élément , on va tirer des câbles, soit en souterrain, soit en aérien pour alimenter des boîtiers posés près des maisons. On se donne 5 mois pour couvrir 921 habitations, explique Carine Leybros, chef de chantier pour toute la Creuse, ensuite ce sera aux fournisseurs d'accès de se manifester, et aux habitants de faire la démarche pour s'abonner."

La pose de l'armoire qui va alimenter les habitants du secteur de Mourioux-Vieilleville © Radio France - Olivier Estran

Cette grosse armoire va desservir les maisons de Mourioux-Vieilleville, Augères, Aulon, Ceyroux et Azat-Chatenet.

"Je suis ravie, commente Jacqueline Dedet, maire de Mourioux-Vieilleville, dans le bourg internet fonctionne assez bien avec l'ADSL, mais à 3 kms de là, la qualité est souvent très mauvaise avec des connections défaillantes. Là ce sera rapide partout."

"Oui, je vais m'abonner à la fibre optique dés qu'elle sera installée, assure Laetitia une maman qui habite le centre-bourg, car avec le réseau en cuivre , nous n'avons qu'Orange comme fournisseur d'accès, là on va pouvoir faire jouer la concurrence."

D'autres travaux ont débuté à Bourganeuf, Masbaraud-Mérignat et Faux-Mazuras. Dans le sud de la Creuse, le même relais en fibre optique est aussi installé à Crocq, les techniciens vont aussi tirer des câbles pour raccorder 1503 maisons sur 11 communes (voir liste à la fin de l'article). 400 ouvriers et techniciens seront embauchés pour couvrir le département.

Comment le réseau est-il construit ?

Pourquoi des travaux disséminés aux 4 coins de la Creuse ? Pourquoi ne pas tisser une toile de manière plus cohérente ? "On veut desservir en priorité les zones qui fonctionnent mal, explique Jean-Marie Bost, le président du syndicat mixte DORSAL qui organise ce réseau, on a défini notre plan d'action avec le Conseil Départemental. On va des endroits les moins bien desservis vers les zones les mieux couvertes."

L'Etat a mis la main à la poche et verse 10 millions d'euros pour financer ce vaste chantier. Le Conseil départemental promet de couvrir les deux-tiers de la Creuse d'ici 2002, et la totalité du territoire en 2025.

Le syndicat mixte Dorsal est chargé de raccorder toutes les habitations, sauf sur l'agglomération du Grand Guéret (25 communes) où le déploiement de la fibre est confié à Orange.

( Les communes concernées autour de Crocq: saint-Bard, La Villeneuve, La Mazière-aux-Bonhommes, Basville, Saint-Oradoux-Près-Crocq, Pontcharraud, Saint-Georges-Nigremont et Saint-Agnant-Près-Crocq. )