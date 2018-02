Grenoble, France

D'ici fin juin la fibre optique sera tirée partout sur le territoire de Bourgoin-Jallieu. Cette annonce a été faite ce vendredi à l'occasion de l'inauguration de deux nouvelles armoires installées par Orange Avenue Professeur Tixier. Il faudra encore tirer la fibre jusqu'à chaque immeuble et maison mais l'opérateur a décidé d'accélérer sur les zones dites denses en Isère, alors que le plan très haut débit de l'Etat promet un accès pour tous à l'horizon 2022 .

Quand on parle déploiement de la fibre optique il faut distinguer des zones très denses - essentiellement en Isère le cœur de la Métropole Grenobloise - où les opérateurs télécoms développent chacun leurs réseaux. Des zones peu denses où l'Etat a confié les clés aux départements pour créer des réseaux publics. Après appel d'offre en Isère c'est SFR qui s'en occupe techniquement. Et puis il y a entre les deux des zones denses qui ont été réparties entre opérateurs et en Isère c'est donc Orange qui en a la charge. Ça représente 47 communes situées autour de Grenoble, dans l'agglomération de Vienne ainsi que Voiron et Bourgoin-Jallieu.

2 100 foyers dors et déjà "raccordables" à Bourgoin-Jallieu

Dans ces secteurs Didier Chaminade, directeur régional Alpes chez Orange explique "sur ces 47 communes nous avons des prises raccordables sur à peu près 133 000 logements et locaux professionnels, sur un parc à produire pour nous d'à peu près 255 000". Concernant Bourgoin-Jallieu "on n'a pas pu démarrer toutes les communes simultanément. Dès lors on a démarré Bourgoin un petit peu après d'autres communes notamment sur la métropole de Grenoble. Et donc il était important pour nous dans une commune centre d'une agglomération qui est la plus dynamique démographiquement du département de mettre un coup d'accélérateur". Conséquence : depuis fin 2016 et le début du déploiement sur Bourgoin-Jallieu 2 100 foyers et entreprises peuvent bénéficier du très haut débit selon les chiffres fournis par Orange. "La fibre sera tirée dans la totalité des rues d'ici la fin du premier semestre 2018 et à la fin de l'année 50% des berjalliens seront raccordables.

Orange tire la fibre mais chacun est libre ensuite de choisir le fournisseur de son choix

Parce que de la rue à l'immeuble c'est encore à Orange de s'en occuper et il y a à faire, notamment avec les syndics de copropriétés. "Raccordable, explique Didier Chaminade, ça signifie concrètement qu'il y a un petit boitier, un point de branchement optique, qui est situé pour des gens qui habitent en immeuble sur le palier ou sur le palier du dessous. A charge pour le fournisseur d'accès internet donc l'opérateur commercial (qui n'est pas nécessairement Orange mais celui de son choix) de réaliser les derniers mètres entre ce point de branchement optique jusqu'à la prise dans l'appartement ou dans la maison. Dans ce cas de pavillons ce point de branchement optique est plutôt dans une "chambre" dans le trottoir".