La fibre optique continue de se déployer en Dordogne

Un nouveau nœud de raccordement à la fibre optique a été installé ce mercredi à Saint-Léon-sur-l'Isle, entre Périgueux et Mussidan. 10 000 habitants vont pouvoir à terme profiter d'un débit internet plus rapide.

Ces périgourdins vont pouvoir surfer plus rapidement sur internet ! Un nouveau nœud de raccordement à la fibre optique a été installé ce mercredi à Saint-Léon-sur-l'Isle, entre Périgueux et Mussidan. C'est le deuxième nœud de ce type installé en Dordogne. Cette installation va couvrir onze communes : Neuvic, Saint-Astier, Chantérac, Saint-Léon-sur-l'Isle, Manzac-sur-Vern, Grigols, Vallereuil, Saint-Aquilin, Saint-Germain-du-Salembre, Montrem et Saint-Séverin-d'Estissac.

En tout, 10 000 foyers vont bénéficier d'un débit internet plus rapide. Les travaux vont encore durer plusieurs mois : les dernières prises doivent être livrées mi-2023 et l'ouverture des lignes débutera fin 2022.