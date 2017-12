La fibre optique pour tous en Lozère

Les Lozériens connectés ! D'ici à 5 ans le conseil départemental a promis que tout le territoire y aurait droit, y compris les hameaux et les fermes les plus reculées. C'est Orange qui va gérer et exploiter le réseau.

Le réseau va couvrir les besoins sur l’ensemble du territoire départemental. Toutes les habitations même les plus isolées sont prises en compte, la présence d’une fibre activée qui permettra à tous les opérateurs de venir, même les plus petits, pour offrir des services aux particuliers et aux entreprises.

"Ce déploiement est aussi important et stratégique pour notre avenir que lorsque l’on a équipé notre département en électricité, routes, trains... au 20ème siècle. La fibre, c’est un gage d’attractivité et de développement économique. Cet équipement est devenu indispensable pour les chefs d’entreprises mais il le deviendra pour nous tous, les usages évoluant très vite." Sophie Pantel Présidente du Conseil Départemental de la Lozère.

accroître l’attractivité du territoire pour installer de nouvelles entreprises ou populations Copier

Couverture intégrale du territoire en fibre optique en 5 ans

Sur un coût total du projet de 588,3M€, le coût d'investissement pour la Lozère, est de 101 millions d'€. La part supportée par les pouvoirs publics est de 20,859 M d'€, la différence est apportée par le délégataire.

Pour assurer ces financements, l’État apporte 66.%, la Région, 14.% et le Département et les communes financent les 20.% restants, soit un peu plus de 4M€.

Déploiment en 5 ans dans toute la Lozère, y compris les hameaux isolés

Un prix pour tous !

Les particuliers payent leur abonnement et peuvent se voir appliquer un prix pour la constitution du raccordement au réseau, de la limite de propriété de l’habitation au point de branchement optique (PBO).

Une ferme isolée se verra facturer le même coût de raccordement qu’une maison de lotissement, partout en Lozère. Le délai de raccordement après déploiement du réseau sera de 20 jours maximum pour tous.