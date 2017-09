La fierté du maire de Pessac, sacrée ville de province la plus dynamique en France

Le classement, publié fin août par Le Figaro, a placé en tête quatre villes de la région parisienne. Pessac arrive juste derrière grâce à sa politique de logement ou sa démographie. Son maire, Franck Raynal, fait le tour des dossiers de sa ville.

5ème ville la plus dynamique de France

Pessac fait figure d'intrus en haut du classement des villes les plus dynamiques de France publié par le quotidien Le Figaro le 24 août dernier, qui répertorie les villes de plus de 50.000 habitants. La ville de l'agglomération bordelaise arrive en 5ème position, dans un top 10 trusté par des communes de la région parisienne. Cergy devance en effet Neuilly-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Versailles. "Je l'attribue aux atouts naturels de Pessac, explique le maire Franck Raynal. C'est une ville bien placée, à proximité de Bordeaux, mais également aux développements propres que nous avons menés. Par exemple, les liens renforcés avec l'Université ou le développement des services publics". Bordeaux est classée à la 13ème place, Mérignac en 34ème position. A la tête de la ville de Pessac depuis trois ans, Franck Raynal fait le point à mi-mandat sur les principaux dossiers de sa commune.

Le site Thalès réaménagé

C'est le dossier économique principal. Thalès a déménagé l'an passé pour regrouper ses activités à Mérignac. Ce sont quelques 900 emplois qui ont déserté Pessac, laissant un site industriel de onze hectares à requalifier. Le dossier est en bonne voie. Une bonne part a été rachetée par la Société d'Economie Mixte de la Route des Lasers qui doit y accueillir des activités innovantes. La première implantation concernera l'extension de Serma Technologie, spécialiste notamment des batteries électriques de nouvelle génération. Franck Raynal compte aussi sur le développement du site de Bersol où une "implantation d'envergure" est attendue prochainement. Franck Raynal reconnait que le développement économique constituait le point faible de sa ville. "Il y avait une sorte d'endormissement de Pessac depuis une trentaine d'années sur le plan économique. Nous avons notamment obtenu de la Métropole un soutien pour redynamiser la zone de Bersol. La Métropole va également consacrer 67 millions d'euros à l'opération Inno Campus (sur Pessac, Talence et Gradignan, NDLR)".

Un parc photovoltaïque sur la colline du Bourgailh

Le parc du Bourgailh, le poumon vert de la ville, va vivre une forte évolution. Il va passer de 60 hectares à 110 hectares aménagés. Sont notamment prévus un théâtre de plein air, une plaine de loisirs, un skate park, des blocs d'escalade ou des espaces de sable pour les sports collectifs. Les aménagements doivent être prêts pour le mois de juin prochain. Parallèlement, la colline du Bourgailh, l'ancienne décharge qui peut difficilement être plantée, sera équipée de panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter en électricité l'équivalent de 6.000 personnes (hors chauffage).

Un art de vivre à préserver

Pour les trois dernières années du mandat, Franck Raynal fixe une priorité : "la qualité de vie". "Je ne cours pas après une démographie galopante, explique-t-il. La preuve, nous restreignons le nombre de permis de construire. Les nouveaux logements sont concentrés le long des transports en commun. Mais nous voulons préserver la qualité de vie qui est notre atout principal. Nous contenons l'urbanisation car, sinon, nous ne pourrions pas suivre au niveau des équipements publics".