La fille d'Éric Besson accuse l'ancien ministre Pierre Joxe d'agression sexuelle

Ariane Fornia, la fille d'Éric Besson, ancien ministre et maire de Donzère (Drôme), fait cette révélation dans L'Express ce jeudi soir. Elle affirme que l'ancien ministre socialiste Pierre Joxe a eu des gestes déplacés en 2010. Pierre Joxe joint par le magazine dément.

Ariane Fornia dit avoir "longuement hésité" en découvrant le déferlement actuel de témoignages de femmes dont la parole se libère à propos des agressions sexuelles ou du harcèlement. Et puis, elle a "décidé de raconter". La Drômoise l'a fait d'abord sur son blog de voyages itinera-magica.

"Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe" - Ariane Fornia, sur son blog

Elle y livre notamment une agression dont elle dit avoir été victime à l'Opéra Bastille en 2010 alors qu'elle n'avait que 20 ans. Elle parle d'un "vieux monsieur à l'air éminemment respectable" dont la femme est assise à côté de lui et qui tente à plusieurs reprises de remonter sa jupe et de la caresser.

Eric Besson confirme le témoignage de sa fille

Ce jeudi soir, dans l'Express, la fille d'Eric Besson va plus loin. Elle précise qu'il s'agit de Pierre Joxe, ancien ministre de François Mitterrand, figure de la gauche. Elle explique qu'elle a tout raconté à son père Eric Besson après la représentation mais l'a supplié de ne rien dire.

L'ancien ministre drômois confirme les propos de sa fille. "J'étais fou de rage" raconte-t-il à l'Express "et puis j'ai entendu les inquiétudes de ma fille dans une situation qui était compliquée politiquement pour moi et dont elle souffrait. On s'est tu."

Un mauvais canular pour Pierre Joxe

Contacté par L'Express, Pierre Joxe a évoqué "un mauvais canular". "J'aurais eu des gestes déplacés, moi ? Vous plaisantez, sans doute ?"