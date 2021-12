La fin d'année, période privilégiée pour les dons aux associations avec les réductions d'impôts

C'est la période durant laquelle les associations font le plus appel à la générosité des français : la fin d'année est synonyme de dernière chance pour récolter des dons auprès des particuliers, avec la possibilité de les défiscaliser lors de la prochaine déclaration de revenus. Le mois de décembre est celui où les Français donnent le plus chaque année.

21% des dons réalisés en décembre

Selon le dernier baromètre de France Générosités, le syndicat des associations caritatives, 39% du montant des dons en 2020 ont été faits sur le dernier trimestre de l'année en 2020, qu'ils soient ponctuels ou en prélèvement automatique. Parmi eux, plus de la moitié étaient concentrés sur le mois de décembre, ce qui représente 21% des dons annuels, un chiffre qui reste stable.

18% des dons sont faits respectivement pendant le premier et le troisième trimestre de l'année, et 25% entre avril et juin. Malgré "un premier semestre 2020 exceptionnel marqué par le premier confinement et une forte mobilisation des Français en réponse aux appels d’urgence des associations et fondations", la générosité des Français reste "saisonnière" précise France Générosités.

Des réductions d'impôts plus importantes avec la crise sanitaire

Les Français seront-ils aussi solidaires en 2021 qu'en 2020 ? L'an dernier, la crise sanitaire a en tout cas provoqué une hausse record des dons de 13,7% en un an selon France Générosités, portée notamment par les dons ponctuels suite aux appels d'urgence de plusieurs associations. 2,85 milliards d'euros de dons ont été déclarés en 2020, avec près de 5 millions de foyers donateurs, selon l’étude 2021 sur les dons déclarés du réseau d'experts Recherches et Solidarités.

La mesure prise en 2020 pour relever le plafond de défiscalisation des dons est par ailleurs prolongée jusqu'à fin 2023 pour inciter à la générosité : 75% des dons aux associations caritatives jusqu'à 1.000 euros sont ainsi déductibles des impôts, alors que c'était auparavant le cas pour ceux de 552 euros maximum. Au-delà de ce plafond, les dons ne peuvent être défiscalisés qu'à 66%, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables