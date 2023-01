La fin de la vaisselle jetable dans les McDo et Burger King de Laval, Château-Gontier et Mayenne

Les emballages jetables sont interdits dans les chaînes de restauration rapide depuis le 1er janvier. C'est terminé les gobelets en carton si vous mangez dans les restaurants McDonald's et Burger King par exemple présents dans notre département à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne. La vaisselle est désormais en plastique, elle est lavable et réutilisable pour les repas en salle.

Interdire les emballages jetables dans les fast-foods permet de "mettre un frein" au "modèle du jetable" sur lequel repose "en grande partie" la restauration rapide, estime Muriel Papin, déléguée générale de l’association "No plastic in my sea".

Pour l'instant, cette mesure ne s'applique qu'aux repas pris sur place, pas sur la vente à emporter. "On va toucher la moitié des déchets produits par le secteur de la restauration rapide", estime Muriel Papin. Appliquer cette mesure aux ventes à emporter permettrait d'éliminer 100 000 tonnes de déchets en plus.