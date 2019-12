La fin des bottins, une page qui se tourne pour les membres du club de l'amitié de Bessoncourt

Bessoncourt, France

Les derniers exemplaires de l'annuaire téléphonique papier seront distribués d'ici la fin de l'année pour la dernière fois de leur histoire. Les fameuses Pages blanches avec les numéros de téléphone des particuliers étaient en sursis depuis plusieurs années depuis l'avènement du Minitel puis d'Internet. La société Solocal (ex-PagesJaunes) qui éditent ces annuaires a décidé de s'en séparer. La loi Macron de 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques stipule aussi que France Télécom et La Poste ne sont plus dans l'obligation de distribuer une version papier de l'annuaire téléphonique.

Moi, l'annuaire, il me le faut. Je n'ai pas d'ordinateur !, Jean membre du club de l'amitié de Bessoncourt

Les plus embêtées par cette disparition, ce sont les personnes âgées qui ont toujours vécu avec le bottin. Il n'était jamais posé très loin des téléphones. Chez certains membres du club de l'amitié de Bessoncourt (club qui regroupent les anciens de la commune) qui se réunit une fois par semaine, c'est l'incompréhension. " Moi, l'annuaire, il me le faut. Je n'ai pas d'ordinateur. Comment je vais faire sans bottin ? Je vais demander à mon fils. Tous les gosses ont des ordinateurs. Moi, je suis le seul à ne pas avoir d'ordinateur", indique Jean, l'un des anciens de la commune qui n'hésites pas à interrompre sa partie de tarot. L'annuaire des pages blanches est aussi très précieux pour Aline car Internet lui donne de l'urticaire. " J'ai une amie qui vient de perdre son mari et je n'avais pas son adresse. L'annuaire m'a donné son adresse. Sinon, il aurait fallu que je courre chez Pierre, Paul ou Jacques, je ne le conçois pas. Je suis anti-ordinateur et anti-internet !", explique la responsable du club. Pour beaucoup ici, le bottin était un vrai outil du quotidien. Il sera difficile de tourner la page. Chaque année en France, ce sont près de 21 millions d'annuaires téléphoniques en papier qui étaient distribués.

Commander le dernier exemplaire sur ...internet !

Pour recevoir un dernier exemplaires de l'annuaire des particuliers de son département, il faut impérativement en faire la demande et le commander… en ligne. Les commandes de l'annuaire sont à faire ici.

Les Pages Jaunes, qui rassemblent les coordonnées des professionnels, seront distribuées une dernière fois en décembre 2020. Pour trouver un numéro de téléphone, vous pouvez également composer le 118 ou (si vous avez internet) faire une recherche sur le site des pages jaunes.