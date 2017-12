La fin des cabines téléphoniques en Vaucluse

D'ici le 31 décembre, il n'y aura plus de cabine téléphonique dans nos paysages. Orange les dépose les unes après les autres. Elles coûtent trop cher en entretien, et surtout elles ne servent plus à grand'chose : aujourd'hui, tout le monde a son propre téléphone portable.

Vous vous souvenez, vous, de la dernière fois où vous avez utilisé une cabine publique ? C'était il y a 5 ans, 10 ans... Peut-être même plus ! En fait, l'utilisation des cabines n'a pas cessé de baisser, ces dix dernières années. Et de manière conséquente : 40% en moins chaque année.

Aujourd'hui, le trafic est très faible, note Orange. La plupart des cabines sont utilisées moins de une minute par jour - que ce soit en ville ou à la campagne. La moitié d'entre elles ne sont jamais décrochées.

Nouvelle façon de téléphoner

La raison est simple : aujourd’hui tout le monde (ou presque) possède un téléphone portable et peut appeler de partout. En ce qui concerne les lignes fixes, quasiment tous les opérateurs proposent la téléphonie illimitée avec leurs abonnements. Donc, les cabines perdent leur utilité ; et donc Orange les dépose.

Seulement six cabines publiques, aujourd'hui, en Vaucluse

En Vaucluse, de nombreux villages ont déjà perdu leur cabine. Souvent dans l'indifférence.

Viviane habite à Bonnieux, elle ne sait même s'il y a encore une cabine dans la commune.

Je ne me sers que de mon portable. Alors, la disparition des cabines ne m'importe pas. Mais je me doute que cela doit pénaliser certaines personnes. (Viviane)

Bientôt une image du passé ? © Radio France - Anne Domèce

Jean-Pierre, lui, regrette la disparition des téléphones publics.

Ça me permettait d'aller téléphoner en toute discrétion, quand je ne voulais pas qu'on m'entende. Ça ne vous est jamais arrivé, à vous ? (Jean-Pierre)

A Lacoste, la dernière cabine a été déposée il y a quelques semaines. Pour le maire Matthias Hauptmann, c'est plutôt une bonne chose.

Personne ne s'en servait, il n'y avait même de tournée pour la collecte du monnayeur. Et puis cette cabine transparente, souvent sale, jurait dans le village qui compte de nombreuses maisons du XVIIIème ou du XIXème siècle (le maire de Lacoste)

Devant la mairie de Lacoste, il n'y a plus de cabine téléphonique © Radio France - Anne Domèce

Buoux, de son côté, va conserver sa cabine quelques mois de plus. Le village (comme son voisin Sivergues) est situé dans une "zone blanche", sans couverture mobile. Orange conserve donc la cabine publique, par précaution.

Nous sommes contents de conserver un peu la cabine, mais ce que l'on voudrait vraiment, c'est obtenir une couverture mobile. C'est cela que demandent les administrés (Philippe Roux, maire de Buoux)

Le maire de Buoux Philippe Roux va, lui, pouvoir continuer à téléphoner quelques temps © Radio France - Anne Domèce

C'est aussi la priorité d'Orange, qui va orienter les moyens dégagés par la fin des cabines vers les filières d'avenir : la fibre, la 4G et la 5G.