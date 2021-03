La fin des dépôts sauvages à Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

C'est un vieux dossier, à Sainte-Colombe. Le local poubelles situé au bord de la départementale 18, en allant vers Terrats, est désormais fermé. C'était l'un des locaux du village destinés aux déchets. Mais depuis l'incendie survenu en fin d'année dernière, le lieu est devenu inutilisable. "Je pense que quelqu'un a déposé des cendres encore chaudes", suppose le maire, Jérôme de Maury.

Car les 155 habitants de Sainte-Colombe-de-la-Commanderie sont habitués aux dépôts sauvages. Des automobilistes profitaient du petit parking en face du local poubelles pour stationner et déposer toutes sortes d'objets. "Des meubles, de la ferraille, se souvient Elodie, qui habite le centre du village. Parfois, on n'avait plus la place de mettre nos poubelles, donc ça débordait et ça sentait mauvais."

"Ça devenait insupportable." - Jérôme de Maury, maire de Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

Matelas, pneus, télés ou cartons

Jérôme de Maury ne peut même pas citer tout ce qu'il a pu découvrir dans ce local. "Des matelas, des pneus, des télés, des cartons, des sacs de déchets verts, _de la porcelaine, du plâtre, du bois_. Ces déchets devraient normalement être apportés en déchetterie."

Après l'incendie, la mairie a déplacé ce local vers le centre de Sainte-Colombe. Désormais sur la place du village, le local poubelles est à l'abri des regards. "Les habitants savent où il se trouve. Mais il n'est pas visible depuis la route", précise le maire.