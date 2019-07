La fin des travaux approche pour la poste Colbert à Marseille

Marseille, France

C'est l'un des monuments emblématique de Marseille qui va bientôt en finir avec les travaux. La poste Colbert, bâtiment du 19e devenu trop ancien pour l'accueil du public est en cours de rénovation depuis janvier 2018. 14.000 m² qui accueilleront dans les premiers mois de 2020, 11 entités de la poste et un vaste espace de coworking ultra moderne.

La rénovation de la façade extérieur est déjà visible rue Colbert pour les marseillais et d'ici quelques mois, le bâtiment offrira une verrière et une terrasse végétalisée. Rénovation imaginée par l'architecte Roland Carta pour les 400 salariés de la poste qui y travailleront. Le public, lui, ne sera plus accueilli poste Colbert.