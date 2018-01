Le dispositif a permis l'an dernier à 4.200 enfants de 4 à 16 ans de partir en colonies de vacances. Des séjours à moindre coût, en fonction des revenus de chaque foyer. Et bien c'est terminé, le système s'arrête tout simplement l'été prochain. A la plus grande surprise des familles.

Paris, France

C'est en se connectant au site des Vacances Arc en Ciel pour inscrire leurs enfants pour l'été prochain que plusieurs parents se sont aperçus que le service était fermé. "J'ai découvert un message disant que ça n'existait plus" explique Chloé Séguret, maman de deux filles de 7 et 12 ans qui habitent dans le 20ème arrondissement de Paris. "Le message disait aussi qu'il n'y avait aucun dispositif de remplacement et que en gros nous étions invités à mettre nos enfants en centre de loisirs à la place". Très en colère, cette mère de famille a donc décidé de lancer une pétition, qui avait recueilli vendredi soir près de 2.000 signatures.

Les centres de loisirs et Paris-Plage à la place

A l'Hôtel de Ville de Paris, les réactions sont plutôt gênées. "Les effectifs ont baissé ces dernières années, il y avait moins d'enfants inscrits, et puis nous voulons recentrer le dispositif sur les jeunes qui en ont le plus besoin", explique t-on. Un nouveau dispositif serait à l'étude.

La mairie assure aussi qu'elle proposent des alternatives : les centres de loisirs et leurs mini-séjours, les séjours de Action collégiens pour 600 jeunes chaque année, le dispositif Ville Vie Vacances pour les enfants des quartiers politique de la ville ou encore Paris-Plage et les centre Paris'anim. "Cela ne remplace pas une ou deux semaines au bord de la mer ou à la campagne" dénonce Jean-Baptiste Menguy, conseiller de Paris, élu du parti Les Républicains et adjoint en charge de la famille à la mairie du 15ème arrondissement. "La mer, pour ces enfants, cela ne doit pas être Paris-Plages".