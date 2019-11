La fin des vacances de la Toussaint annonce la fermeture de certains châteaux tourangeaux

Entretien, travaux de rénovation, nouveautés à préparer... Et puis de bonnes vacances bien méritées pour leurs propriétaires, certains châteaux privés ferment leurs portes en novembre. Le 11 pour Rigny-Ussé et Montrésor. Et dès ce soir pour ceux de Gizeux et du Rivau.