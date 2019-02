La fin des zones blanches téléphoniques

Les zones blanches sont ces secteurs du territoire ù le téléphone portable ne passe pas et où parfois aussi les liaisons internet sont un peu faibles.

Murs village encore en zone blanche mais plus pour longtemps.

Vaucluse, France

Le gouvernement, l'autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) et les opérateurs mobiles se sont engagés il y a un an (janvier 2018) à assurer une couverture de téléphonie mobile de qualité partout en France.

En Vaucluse cela concerne trois communes.

Les trois communes vauclusiennes qui vont sortir de la zone blanche ce sont Sivergues, Buoux et Murs.

A Murs les choses sont bien avancées et il ne reste plus au conseil municipal qu'à valider lundi le choix du pylône et de son emplacement.

Reportage :