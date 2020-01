La fin du casque individuel pour les pompiers ardéchois

Ardèche, France

"On perd notre identité, c'est notre récompense, notre emblème..." Hubert Arsac, pompier volontaire à Villeneuve-de-Berg et membre de l'union départementale est un peu amer : le SDIS d'Ardèche a décidé de mettre fin au casque individuel, le F1, le plus connu de tous avec sa couleur gris argenté.

Les raison ? Plusieurs SDIS, dont celui de l'Ardèche, de l'Ain, de la Loire et du Rhône, ont réalisé un achat groupé. Un avantage économique en terme d'investissement (même si la dépense en cagoule sera un peu plus importante pour des questions d'hygiène), d'autant que les interventions avec ce fameux casque argenté ne représentent que 2 % du total des interventions dans le département.

Ceux qui servent plus de 10 ans pourront le conserver

Mais il n'y a pas que l'intérêt budgétaire fait remarquer le SDIS. Il y a également une question d'hygiène et de matériel. Hygiène car "des analyses montrent que les casques individuels sont trop pollués" explique Sandrine Chareyre, conseillère départementale et présidente du SDIS 07, "alors que les collectifs, eux, bénéficieront d'un nettoyage plus régulier". Avantage matériel, aussi, car ces nouveaux casques sont équipés de lampes et de communication radio.

Du côté des professionnels, le syndicat CFDT n'y trouve pas grand chose à redire et préfère attendre quelques mois avant de se prononcer. Chez certains pompiers volontaires, ça grince un peu des dents... le casque individuel étant le symbole de leur engagement. Mais la présidente du SDIS l'assure : ceux qui serviront plus de 10 ans recevront leur fameux casque personnel.