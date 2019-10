Attention, on change d'heure ce week-end !

Ce week-end on passe à l'heure d'hiver, dans la nuit de samedi à dimanche, on recule nos montres, on gagne une heure de sommeil dimanche matin. Et ce ne sera pas la dernière fois. La fin du changement d'heure a été votée par les eurodéputés mais le texte est en sommeil.