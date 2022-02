La fin du franc il y a 20 ans : "c'était vraiment unique !" se souvient une caissière de Saint-Herblain

Un échange de francs et d'euros. (photo d'illustration)

Il y a exactement 20 ans, le franc disparaissait. C'était le 18 février 2002. Désormais seuls les euros étaient acceptés dans les magasins. Et ce, après une période de transition où l'on pouvait encore écouler les francs, et la monnaie était rendue en euro. Un mois et demi plutôt acrobatique pour tous les Français, mais en particulier pour les caissières des supermarchés. "Ça faisait peur à tous le monde, sauf que nous, c'est notre métier de rendre la monnaie !", témoigne Lynda Héraud, caissière chez Carrefour à Saint-Herblain à l'époque.