La fin du ramassage des poubelles en porte-à-porte dans l'agglo Valence-Romans

Du changement dans le ramassage des poubelles à Valence-Romans : prochainement un seul passage par semaine au lieu de deux ou trois actuellement dans les grandes villes, avant l'arrêt complet du ramassage des ordures à domicile. Ce sera le cas pour 49 des 54 communes dès le 1er juillet prochain. Il faudra apporter son sac gris et son tri soi-même dans des containers collectifs.

Seuls les hypercentres des cinq plus grosses villes garderont un ramassage en porte-à-porte l'été prochain : Valence, Romans, Portes-lès-Valence, Bourg-lès-Valence et Bourg-de-Péage. Ailleurs, fini. Objectif : contenir le coût de la collecte et du traitement des ordures. On en parle avec Geneviève Girard, la maire de Portes-lès-Valence et vice-présidente de l'Agglo en charge de la qualité de vie.

France Bleu Drôme Ardèche : L'Agglo va réduire voire supprimer le passage des camions bennes. Qu'est-ce qui change à partir du 1er janvier ?

Geneviève Girard : On passe tout simplement sur un nouveau marché de collecte et il va y avoir des baisses de fréquence de passage. Globalement, les communes qui sont à deux ramassages des ordures ménagères passeront à un seul par semaine. On change rien pour celui des ordures sélectives puisqu'on était déjà à un passage.

Dans les mois suivants, on terminera ce qu'on a déjà initié depuis 2017, c'est-à-dire une optimisation de la collecte pour les 49 autres communes. On va y installer des bacs de regroupement : des containers semi-enterrés avec des colonnes aériennes pour la collecte sélective un peu partout sur le territoire. On va travailler avec les communes pour trouver les meilleures implantations pour que les habitants apportent eux-mêmes leurs déchets aux containers. L'objectif est que ce soit effectif au 1er juillet 2023. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, il n'y aura donc plus de ramassage en porte-à-porte.

Quel est le but ?

C'est de faire en sorte de maîtriser nos coûts de gestion des ordures ménagères. Le ramassage et le traitement des ordures ménagères coûte 30 millions et demi d'euros aujourd'hui sur l'agglo de Valence-Romans. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne va pas baisser, mais ne va pas augmenter. Le taux est uniformisé sur l'ensemble des communes à 8,25%, on s'est engagé à ne pas augmenter jusqu'à la fin du mandat en 2026.

Donc non seulement on paye, mais en plus on prend notre sac d'ordures nous-mêmes pour l'emmener au bac collectif. Que répondez-vous aux gens qui disent que c'est la double-peine ?

Il faut que l'usager se responsabilise parce que le producteur de déchets, c'est quand même lui. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Si on veut véritablement être dans la maîtrise de ce budget pour qu'il n'y ait pas d'augmentation, il faut absolument qu'on réduise de façon collective toutes nos productions de déchets.[23.6]

Je n'ai pas de voiture, je suis malade. Je suis peut être handicapé, ou âgé, et j'ai du mal à me déplacer. Comment je fais ?

Il faut compter sur la solidarité. Je pense qu'on ne vit pas seul, et heureusement d'ailleurs, on peut avoir soit des personnes qui viennent vous voir, soit de la famille. C'est trouver aussi des personnes qui puissent vous aider dans des moments un peu plus difficiles, et notamment pour le portage de vos déchets. On trouve toujours des ressources pour faire ses courses, donc on doit trouver les ressources aussi pour porter ces déchets.

Dans les hypercentres, la collecte va continuer avec des camions sur Valence, Romans, Bourg-lès-Valence, Bourg-de-Péage et Portes-Lès-Valence. Pourquoi ces communes ne passent pas au système général ?

C'est le choix de la collectivité. Sur les communes de plus de 10 000 habitants, on garde le porte-à-porte, ce sont des communes où il y a beaucoup plus de densité de population, donc le ramassage coûte moins cher que lorsqu'on fait passer un camion dans la campagne. Et puis aussi sur certaines zones, quand on creuse dans le sol des villes, on ne peut pas mettre du semi-enterré à cause des réseaux qui passent. Ailleurs, il faut aussi que des camions puissent passer avec des grues. Ce n'est pas toujours possible.

