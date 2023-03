La fin du "Skipper" ce vendredi soir : une page d'histoire se tourne à Saint-Nazaire

Son restaurant sur le port de Saint-Nazaire est une institution depuis 32 ans. Le patron du restaurant "Le Skipper", Christophe Frankowski, tire sa révérence ce vendredi 31 mars après le dernier service du soir. Devenu une figure incontournable de la vie nazairienne, avec lui, c'est une page d'histoire de la ville qui se tourne. Ce Polonais arrivé en France à l'âge de 22 ans, joueur de foot du FC Nantes dans les années 1980, qui ouvre ce restaurant avec un ami d'enfance, Witold Luwicki, joueur professionnel de volleyball à Saint-Nazaire, a donc décidé avec ses associés de vendre l'établissement pour, dit-il à 63 ans "prendre le temps de vivre d'autres expériences".

"Ma famille, ce sont tous les clients"

Mais au "Skipper" à quelques heures de baisser le rideau, tout le monde est très ému. "Les clients sont ma famille, je suis riche de toutes ses rencontres. Au départ, c'étaient les dockers et les pêcheurs, puis il y eu avec la reprise des Chantiers, l'essor d'Airbus, les patrons d'entreprise, des artistes aussi, des sportifs".

Christophe Frankowski a vendu à un jeune couple. Charlotte la Nazairienne, et Bastien Guillochon, mi-corse mi-parisien, chef pendant sept ans dans un restaurant 2 étoiles Michelin à New-York. Un couple qui travaille depuis quelques mois déjà avec Christophe au "Skipper". Un passage de relai tout en douceur pour les futurs propriétaires comme pour les clients.

Du "Skipper" au "Gamin" : ouverture mi-juillet

Bientôt, on n'ira plus au "Skipper" mais au "Gamin". "C'est comme ça que mon oncle disparu en 2016 m'appelait", confie Bastien. Des petits-déjeuners aux dîners, des produits de saisons et des canapés pour venir travailler avec un bon café face au port, le "Gamin" ouvrira ses portes mi-juillet. "Gros défi que de succéder à Christophe et au Skipper, mais on est créatifs, ce quartier et cette ville sont en pleine mutation, on a très envie de participer à tout ça. Bien sûr, Christophe sera toujours le bienvenu !".

Parce que celui qui restera à tout jamais comme le patron du Skipper compte bien rester à Saint-Nazaire. Avec des voyages en Pologne de temps en temps, peut-être pour mettre en relation certaines entreprises, à moins qu'il ne redevienne agent de joueur de foot. Un éternel recommencement.