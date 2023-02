La flamme des jeux olympiques passera en Dordogne

En Nouvelle-Aquitaine, les départements prêts à accueillir le passage de la flamme olympique ne se bousculent pas. Si la Gironde est candidate, la Creuse, la Haute Vienne ont dit non, trop cher. Il faut dire que le ticket pour voir passer la flamme olympique sur son territoire est de 180 000 euros (3 fois 60 000 euros en 3 ans). Qui plus est, le financement des animations sur son passage restera sans doute à la charge des départements traversés. Mais le président du conseil départemental de la Dordogne estime qu'il ne faut pas se priver d'un tel évènement.

Le coût élevé n'a pas dissuadé le département de la Dordogne

Germinal Peiro le reconnait, c'est cher. Mais pour le président du conseil départemental de la Dordogne: "les Jeux olympiques, qui ne se sont pas déroulés en France depuis 100 ans, sont un rassemblement extraordinaire de la quasi-totalité des pays du monde dans un esprit de paix et de fraternité et ce symbole-là mérite un effort financier, c'est ce que nous avons choisi de faire."

La flamme attendue dans les quatre plus grandes villes de Dordogne

La flamme Olympique sera allumée à Olympie en Grèce, avant d'être portée jusqu'à Athènes, puis Paris. Mais avant d'arriver dans la capitale française, elle traversera la France. Dans le Sud-Ouest, elle passera par Bordeaux, Libourne et Saint Emilion. On ne sait pas encore quel chemin elle suivra en Dordogne, ni même quels seront les athlètes qui la porteront entre Bergerac, Sarlat, Périgueux et Nontron. Si le Périgord compte des athlètes sélectionnés pour les Jeux de Paris, ils feront sans doute un bout de chemin. Pour accueillir la flamme, le département de la Dordogne a donc signé une convention avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques moyennant une somme de 3 fois 60 000 euros versés à l'association Paris 2024. Le conseil Départemental attend aussi de cette participation une mise en lumière de la Dordogne.

