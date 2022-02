La flamme olympique 2024 ne passera pas par l'Hérault, le département refuse de payer

Le département de l'Hérault refuse de payer pour le passage de la flamme olympique sur son territoire en 2024. Le comité d'organisation des JO de Paris 2024 démarche actuellement tous les départements, mais la facture est lourde, très lourde : 180.000 euros !

Comme l’Indre-et-Loire, la Creuse, la Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne, l’Orne, les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique ou encore la Haute-Loire, le département de l'Hérault a dit non.

Les organisateurs des JO justifient la somme demandée par le coût important d’un tel événement, déjà financé en grande partie par le comité olympique et des acteurs privés.

"On reporte le financement de petits projets de communes qui sont pourtant des équipements publics pour l'ensemble des citoyens, je ne vois pas comment on pourrait justifier de dépenser 180.000 euros pour la flamme olympique".

Mais pour Kléber Mesquida, le président du conseil départemental de l'Hérault, c'est bien trop cher dans le contexte actuel : "L'événement est important. Ça va avoir un rayonnement sur Paris et toute la France. Mais le prix me paraît exorbitant, peu adapté à la situation budgétaire actuelle du département_. Je rappelle que nous venons de voter le budget que nous avons à absorber un choc de 140 millions d'euros sur le budget 2021 et qu'on est dans des mesures de restrictions sévères. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir justifier cette dépense aussi importante. On a des petits projets qui sont présentés par les communes, qui ne représentent pas ces sommes-là et on leur dit "ça ne nous paraît pas urgent, on va attendre le budget supplémentaire, on ne va pas vous le financer tout de suite." Ça, c'est des actions qui servent l'ensemble des citoyens, ce sont des équipements publics. Alors que la traversée de la flamme olympique, ça dure seulement une journée. C'est exorbitant. C'est disproportionné par rapport à l'événement."_

"Plusieurs départements ont déjà dit non et certains qui avaient dit oui sont en train de changer d'avis."

Malgré cette petite révolte, le comité d’organisation des JO de Paris assure qu’une très grande majorité de départements a déjà accueilli positivement cette démarche. Certains pourraient revenir sur leur choix assure Kléber Mesquida. "Pour l'instant, les retours que j'en ai, c'est un grand nombre de départements se sont prononcés contre. Et certains qui s'étaient engagés de manière informelle vont revenir sur leur décision parce qu'ils n'avaient pas mesuré cet impact-là. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions également dans leur propre département quand on a annoncé qu'ils avaient donné leur accord. Je crois qu'il y aura des désistements. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Mais acquitter une telle somme pour cet événement-là n'est pas proportionné, il n'y a aucune justification, si ce n'est un but mercantile. On peut, à travers Hérault Sport, organiser la traversée de la flamme olympique du département d'une manière symbolique avec nos véhicules, nos personnels qui peuvent faire des animations par étapes. Et on sera très loin, très loin des 180.000 euros, on aura que les frais de carburant à payer."

