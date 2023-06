La flamme olympique dans les Deux-Sèvres le 2 juin 2024

La date vient d'être dévoilée. Les Deux-Sèvres accueilleront la flamme olympique le dimanche 2 juin 2024, à l'occasion des JO de Paris. Allumée à Olympie en Grèce comme le veut la tradition, la flamme arrivera par la mer à Marseille à bord du trois-mâts Bélem le 8 mai 2024. Elle traversera ensuite une soixantaine de départements jusqu'en juillet.

"C'est une chance pour notre territoire et pour ses habitants. Avec les scolaires, les associations, et tous les Deux-Sévriens, nous célèbrerons les valeurs olympiques et paralympiques : l‘excellence, l’amitié et le respect, courage, détermination, inspiration, égalité", estiment Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres et François Gingreau, conseiller départemental en charge du sport. Les villes traversées ce 2 juin 2024 seront annoncées le vendredi 23 juin prochain.