La flamme olympique passera par la Manche en 2024 avec une arrivée au Mont-Saint-Michel

L'image s'annonce spectaculaire : la flamme olympique qui gravit le Mont-Saint-Michel après avoir sillonné le département de la Manche, en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. À la clé : une visibilité probablement inédite pour le territoire, mais qui a un coût.

Négociations du département de la Manche pour faire venir la flamme

180.000 euros. C'est la somme demandée par le comité d'organisation des JO 2024 pour faire passer la flamme olympique dans la Manche. Jean Morin, le président du Conseil départemental estime que le montant était trop élevé et impossible à supporter pour la Manche. Un accord avec l'établissement public du Mont-Saint-Michel qui gère le site a donc été trouvé. Il paiera la moitié de la facture.

L'autre condition pour que le département investisse et donne son feu vert, était que l'arrivée soit au Mont-Saint-Michel. "Il y a une symbolique intéressante en termes de communication," explique Jean Morin*, "toutes ces images circuleront sur les réseaux au niveau mondial."* Une dimension symbolique reconnue par l'opposition qui n'ont pas objecté explique Karine Duvel, porte parole des élus de la gauche sociale et écologiste : "C'est un événement qui fédère autour de valeurs telles que le sport et qu'on ne peut pas réduire au nom de la sobriété budgétaire."

Le parcours exact de la flamme olympique sera dévoilé fin 2023 par le comité d'organisation Paris 2024.