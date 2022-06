La flamme olympique pour Paris 2024 passera dans les Alpes-Maritimes

C'est fait ! La flamme olympique passera dans les Alpes-Maritimes. Un accord a été trouvé et signé ce mardi au Jardin du département à Nice. Un rendez-vous permettant aux territoires de France de s'engager dans l'aventure olympique et paralympique, grâce au label "Terre de jeux 2024", créé par Paris 2024. "Je suis fier de signer avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 une convention pour le passage de la flamme olympique dans les Alpes-Maritimes !", s'est exclamé Charles-Ange Ginésy, président du Conseil Départemental. Il s'agit d'occuper leur place dans une dynamique sportive, touristique et festive. Selon Thierry Rey, Conseiller spécial pour l'organisation des JO de Paris, "sans les Villes, Les Régions et les Départements, rien ne serait possible" avant d'ajouter : "Ce sera un très grand coup d'éclairage sur ce territoire de champions entre montagne et littoral". Dans les prochains mois, le parcours précis du Relais de la flamme dans les Alpes-Maritimes sera dévoilé dans les prochains mois par le Département maralpin en lien avec le Comité d'organisation de Paris 2024. dac