La flèche du cadran solaire du péage nord de Perpignan évacuée

Rivesaltes, France

La flèche du cadran solaire au rond-point du péage nord de Perpignan a été évacuée ce lundi, le trafic a été ralenti pendant une bonne heure. Un important dispositif mis en place pour transporter cette flèche haute de 22 mètres et pesant plus de 30 tonnes. Deux grues et une grande remorque ont été nécessaires. Elle a été déposée pour une troisième expertise, non loin du Mémorial de Rivesaltes, sur un terrain appartenant à l'Agglomération de Perpignan.

Des gilets jaunes et le concepteur du cadran solaire, Marc-André de Figuères, étaient présents tout autour du rond-point. Ils ont pris en photo cette manœuvre spectaculaire.

En janvier dernier, la sculpture a été endommagée par un incendie. Selon les deux premières expertises, une réparation coûterait plus de 240 000 euros.

Les résultats de la troisième expertise serontconnus dans une quinzaine de jours. A ce moment là, l'assureur de la communauté urbaine, propriétaire de l'œuvre, devra prendre une décision : remise en état ou non.

L'ancien emplacement de la flèche du cadran solaire © Radio France - Colline Rigaut