À La Flèche et Sablé-sur-Sarthe, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles va reprendre

Le Centre de prévention et de dépistage de la Sarthe annonce la réouverture de deux de ses antennes à Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Ces antennes, spécialisées dans le dépistage des infections sexuellement transmissibles, avaient dû fermer pendant plus de deux ans à cause de la pandémie.

Les premiers rendez-vous reprendront à la Maison de Santé pluridisciplinaire de Sablé-sur-Sarthe à partir du 4 août. Pas de date encore pour la réouverture de La Flèche. Des permanences sont prévues tous les 15 jours sur chacun des deux sites.

Consultations à Sablé-sur-Sarthe, rue pasteur, les jeudis de 16h à 19h30 toutes les semaines, en attendant l'ouverture des consultations à La Flèche.