La Flèche : l'association "monde solidaire" fait son grand déballage

La Flèche, France

C'est le grand déballage ce samedi 11 janvier dans les locaux de "Monde solidaire" à La Flèche, rue Jacques Rezé. L'association, qui a une vingtaine d'années, a quitté le centre-ville il y a un an pour s'installer dans la zone industrielle en face de Joué Club. Sur un local de 1.700 m², elle propose des vêtements, des jouets, des livres, des bibelots, de la vaisselle, des meubles, à petits prix. Et jusqu'au 25 janvier, elle fait encore des remises sur ces produits.

Un sac de vêtements pour moins de cinq euros

"On offre des promotions vraiment sur tous les espaces", nous dit Danielle Moreau, la directrice de l'association. "Que ce soit, pour les livres, les jouets, les bibelots ou encore les meubles. Sur les vestiaires, pour les vêtements, on fait aussi une vente au sac; autrement dit, les gens remplissent les sacs et selon la taille, il payent entre trois et cinq euros. On peut avoir dans un grand sac, un dizaine de vêtements pour cinq euros. On va aussi faire sur certains petits meubles, bibelots et livres, ce que l'on appelle la vente au chapeau : les gens prennent ce qu'ils veulent et donnent ce qu'ils veulent. Avec cette opération, on a vraiment l'objectif de déstocker. Ces promotions vont durer pendant 15 jours. Notre objectif, c'est toujours de remettre sur le marché un maximum d'objets possibles."

Les espaces ventes au chapeau de l'association "Monde Solidaire à La Flèche © Radio France - Christelle Caillot

Le déménagement : un pari réussi

Il y a un an, "Monde solidaire" était encore en centre-ville. L'association s'est installée en 2019 en zone industrielle dans les anciens locaux de Troc Dépôt en face de Joué Club. Aujourd'hui "Monde solidaire" à La Flèche, c'est une quinzaine de salariés et plus de 40 bénévoles. "Quasiment un an après notre déménagement, le pari de s'installer en périphérie est réussi", souligne Danielle Moreau, la directrice de l'association. On a réalisé 30% de ventes en plus. On est très bien placé, sur l'axe entre La Flèche et Sablé et nos locaux sont plus accueillants."

De nombreux jouets sont disponibles à l'association "monde solidaire" à La Flèche © Radio France - Christelle Caillot

Informations pratiques

La grand déballage a lieu de ce samedi 11 janvier de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. L'association est ouverte deux jours par semaine les samedis et mercredis.

Elle est installée au 1, Rue Jacques Rezé à La Flèche.