La Flèche : la députée LREM Pascale Fontenel-Personne rencontre une soixantaine de gilets jaunes

La Flèche, France

Au départ, les gilets jaunes souhaitaient rencontrer Pascale Fontenel-Personne sur un barrage, mais la députée a préféré organiser cette réunion dans une salle à Verron près de La Flèche. Pendant près de deux heures, chacun a pris la parole en expliquant souvent son cas personnel. Tous ont clairement dit qu'ils allaient continuer le mouvement et les blocages.

Myriam, aide à domicile

Pour Myriam qui est aide à domicile, le compte n'y est pas. Elle souhaite le rétablissement de l'ISF. "Moi, je suis aide à domicile mais je fais le travail d'une aide-soignante sans en avoir le salaire. Parmi mes patients, j'ai une agricultrice qui gagne 600 euros de retraite par mois. Vous savez madame la députée, la misère, elle est partout".

Véronique, fonctionnaire territoriale

Véronique prend la parole pour revenir sur la hausse du pouvoir d'achat : "moi je suis fonctionnaire, je gagne 1.300 euros nets par mois et je n'ai pas été augmenté depuis dix ans. Même chose pour mon mari. Je ne vais pas bénéficier de la hausse du SMIC, je suis considérée comme étant de la classe moyenne, mais mon pouvoir d'achat a bien diminué ces dernières années".

L'une des gilets jaunes à la réunion avec la députée LREM Pascale Fontenel-Personne © Radio France - Christelle Caillot

La réponse de la députée Pascale Fontenel-Personne

"Je suis contente car les gens me parlent" souligne la députée LREM. "On s'est parlé, j'ai élevé le ton, eux aussi. C'était équitable, même si j'étais toute seule au milieu de tout le monde. Je note toutes les colères et je vais remonter des choses. Les fonctionnaires par exemple; c'est vrai que l'on ne s'y est pas assez attaché. Je pense qu'il faut continuer ce genre de réunions pendant tout le quinquennat. Ce ne sera pas seulement une concertation de six mois, ça va durer tout le mandat. Concernant la levée des barrages souhaitée par le gouvernement, la députée déclare : "moi je suis au milieu, en train de faire le médiateur, le tampon, et je vais continuer pour que, eh, c'est pas une vie d'être sur les ronds-points. Donc, je vais essayer d'aller encore plus loin pour qu'ils puissent rentrer à la maison".