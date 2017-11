La Flèche : Monde solidaire compte sur sa grande vente d'automne pour renflouer ses caisses

De mercredi à samedi, l'association Monde Solidaire propose sa traditionnelle vente d'automne. Des vêtements, des meubles, des livres, ou encore des jouets sont en vente à prix modique. L'association espère récolter beaucoup d'argent pour se sortir d'une situation financière compliquée.

Draps brodés anciens, réfrigérateurs, chaussures, jouets, livres ou encore vêtements: le paradis des chineurs s'établit à la Flèche, jusqu'à samedi 17h30. L'association Monde solidaire organise sa traditionnelle vente d'automne, rue du Champ Baudry. Mais cette édition revêt un caractère particulier. Monique Hayez, bénévole active n'y va pas par quatre chemins: "L'association a besoin d'argent". Récemment, elle a investi dans de nouveaux locaux, plus grands. "Il y a donc des mensualités importantes à rembourser" explique-t-elle avant d'exposer un autre problème qui s'ajoute: "L'association emploie neuf personnes en contrat aidé. Le gouvernement a annoncé que ce dispositif allait disparaître. Si l'association veut conserver ses salariés, il nous faut plus de rentrées d'argent", analyse-t-elle.

Une association qui emploie 12 personnes sur La Flèche

"La plupart des emplois aidés que nous avons, ont subi un chômage de longue durée ou bien sont âgés. Ils risquent donc de retomber dans la précarité", craint Monique Hayez. En plus des neuf contrats aidés, l'association emploie trois personnes qu'elle paye intégralement: le poste de la directrice, celui de la secrétaire, et enfin un salarié.

L'association cherche avant tout à lutter contre le gaspillage en revendant des objets d'occasion. Elle soutient aussi des actions de développement à travers le monde. Elle a par exemple accompagné une association haïtienne qui gère une école dans un quartier pauvre de Port Au Prince, et a aidé de jeunes agriculteurs camerounais à monter leur exploitation.

La grande vente en bref

Les objets déjà à prix modiques le reste de l'année, sont soldés à l'occasion de cette grande vente: c'est le cas des meubles et des livres notamment. Le local du Champ Baudry de la Flèche organise cette braderie jeudi 9 et vendredi 10 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Samedi 11 novembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. En temps normal, le magasin est ouvert seulement le mercredi après-midi et le samedi matin.