La Flèche : trop de cyberviolence pendant le confinement, un groupe d'entraide sur Facebook décide de fermer

Après six ans d'existence, le groupe Facebook "Communauté fléchoise" va fermer, le 1er juin 2020. Ses administrateurs et modérateurs dénoncent l'augmentation des cyberviolences et incivilités liées à la crise du Covid-19 et à sa gestion sur la commune de La Flèche.

La crise du Covid-19, le confinement et l'approvisionnement en masques auront eu raison du groupe Facebook "Communauté Fléchoise". Sa créatrice, Sandie Ouvrard, a annoncé sa fermeture lundi 18 mai 2020 dans une publication. Baisser de rideau programmé pour le 1er juin. Le groupe avait été fondé en 2014 pour favoriser l'entraide entre les Fléchois et échanger certaines informations locales. Il rassemble à présent 2.500 membres.

Polémiques autour des masques

Les administrateurs et les modérateurs n'en peuvent plus "de lire de la méchanceté dans certains commentaires", déplore Sandie Ouvrard dans sa publication. Elle écrit ne plus vouloir "céder à l’agressivité à laquelle nous avons assisté durant les élections municipales, le confinement et sur la question des masques". Une accumulation d'événements et d'enjeux très politisés et très commentés sur ce groupe d'échange fléchois.

En effet, en remontant le fil des publications, beaucoup concernent l'approvisionnement en masques sur cette zone. Par exemple, jeudi 14 mai, un internaute se lance dans une diatribe virulente sur les masques acquis par la Ville de La Flèche, via l'entreprise Norme et Style qui les fait fabriquer en Tunisie. Des commentaires en dessous sont tout aussi violents que le post originel. On peut y lire : "Fabriquez le vous même au lieu de critiquer, vous êtes lourd avec vos masques !! (sic)" ou "Vous attendez les 2 masques de la ville de la Flèche pour vous protéger C est abuser !!!! Prenez vos responsabilité avant de vous plaindre de ce qu ont vous donne !!!! (sic)"

Les modérateurs accusés de censure

Ce type d'échanges haineux, caractéristiques de la cyberviolence, a précipité la clôture de la "Communauté fléchoise". "Nous pouvons nous entraider, mais donner des masques à des becs grands ouverts qui se plaignent et ne font rien, ne nous semble pas très juste", souligne la fondatrice Sandie Ouvrard. Elle et les autres modérateurs se sont vus accusés de censure à plusieurs reprises. Pourtant, leur rôle est crucial pour empêcher la propagation de contenus violents et d'insultes.

Malgré sa fermeture prochaine, la "Communauté fléchoise" reste utile. Preuve en est des différentes publications pour demander les horaires d'un magasin ou proposer un troc de pots en terre cuite. Certains internautes se sont offerts pour reprendre l'administration et la modération de la page, mais Sandie Ouvrard refuse. Pour elle, la situation est devenue ingérable. D'autres groupes, sur des sujets plus ciblés, se sont formés, notamment un dédié au bricolage et un autre sur la permaculture.