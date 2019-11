La Fnac de Châteauroux ouvre ses portes ce vendredi

Châteauroux, France

Un dernier coup d'aspirateur, un dernier livre à installer en tête de gondoles... Les 15 employés de la Fnac sont tous sur le pont pour que tout soit prêt ce vendredi matin, pour la grande ouverture officielle du magasin. L'enseigne s'est installée rue de la Poste, en centre-ville de Châteauroux, en lieu et place de l'ancien espace culturel Leclerc.

"Il y a un peu de stress, mais c'est un beau challenge, s'enthousiasme le responsable du magasin, Ludovic Berns. On travaille depuis un mois pour la mise en rayon de nos 25.000 références... Mais tout sera prêt!"

Le magasin s'étend sur 600 m2 de surface de vente. Après l'arrivée de H&M en 2016, c'est la deuxième "locomotive" a s'implanter en centre-ville de Châteauroux, avec un objectif : attirer du monde en ville et générer du passage dans un quartier un peu sinistré avec la fermeture ses dernières années de plusieurs enseignes (notamment textiles). Pour autant, Ludovic Berns se veut rassurant quant à la concurrence : "On sait que la venue de l'enseigne peut inquiéter les libraires indépendants, ou bien le magasin France Loisirs (ndlr situé juste en face). Mais il y a du travail pour tout le monde et le but n'est pas de prendre la place des petits commerçants. Nous, nous allons apporter plus de vie dans Châteauroux et ce sera bénéfique pour les petits commerçants".