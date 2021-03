La traditionnelle foire aux antiquités et à la brocante de Barjac (Gard) aura lieu comme prévu du 1er au 5 avril 2021. Près de 300 exposants venus de toute la France y sont attendus.

La foire aux antiquités et à la brocante de Barjac aura bien lieu à Pâques

C'est le rendez-vous attendu des chineurs de toute la France : la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac aura lieu comme prévu du 1er au 5 avril 2021. La préfecture du Gard a donné un avis favorable à la mairie pour que ce rendez-vous incontournable soit maintenu. "Avec des mesures draconiennes pour respecter les consignes sanitaires, précise le maire Edouard Chaulet. Nous aurons notamment six vigiles qui veilleront au respect des gestes barrières, comme le lavage régulier des mains ou le port du masque. La foire, telle que nous l'avons organisée au mois d'août 2020 a rassuré le sous-préfet d'Alès pour la tenue de cette édition printanière."

Près de 300 vendeurs inscrits

Cette foire, il faut le dire, est primordiale pour l'économie du nord du bassin d'Alès. Pour cette édition pascale, 300 vendeurs seront présents dans les rues de cette commune de 1.500 habitants située aux confins du Gard et de l'Ardèche. C'est l'une des foires aux antiquités et à la brocante les plus importantes d'Europe.

"Le plus compliqué, ça sera la restauration confie le maire. J'ai incité les restaurateurs à proposer de la vente à emporter. Le comité des fêtes proposera également des saucisses-frites à la vente. Mais pas question de s'attabler pour boire un verre." Le couvre-feu ayant été fixé à 19h, les commerçants devront remballer dès 17h30. La seconde édition de la foire est prévue du 11 au 15 août 2021.