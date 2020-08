La foire aux oignons maintenue ce vendredi 4 septembre au Mans

La Ville du Mans le confirme dans un communiqué : la foire aux oignons aura bien lieu cette année. L'événement se tiendra le vendredi 4 septembre, avenue de la Libération. La question du maintien ou non de l'événement se posait, dans la mesure où la Sarthe reste classée en zone rouge concernant la circulation du coronavirus. "Le protocole sanitaire a été mis en place en concertation entre la mairie et la préfecture", indique le maire du Mans, Stéphane Le Foll dans son communiqué. Interrogé ce lundi 31 août du France Bleu Maine, avant sa prise de décision, le préfet de la Sarthe avait présenté les critères qui seraient examinés. "Ce qui détermine le choix de ne pas interdire, c'est la qualité du protocole sanitaire et de l'organisation", avait indiqué Patrick Dalennes.

Masque et gel dans une avenue de la Libération "vaste et aérée"

Concrètement, le port du masque sera obligatoire durant la foire aux oignons, comme c'est de toute façon déjà le cas dans l'ensemble de l'agglomération mancelle. Du gel hydroalcoolique sera disponible chez les exposants et commerçants présents. "L'avenue de la Libération, vaste et aérée permet d'accueillir un public nombreux qui peut découvrir les étals dans le respect des gestes barrières", résume la Ville du Mans.

Une fête populaire traditionnelle

Comme chaque année, cette fête qui attire des milliers de visiteurs accueillera non seulement des vendeurs d'ail et d'oignons, mais aussi des manèges ainsi qu'une mini-ferme. La foire aux oignons est une institution au Mans. Cette fête populaire trouve ses origines au Moyen Age. Elle a lieu le premier vendredi du mois de septembre. Ce vendredi 4 septembre, elle débutera à 9h pour se terminer à 23h.